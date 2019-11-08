В Киеве таксист снес 15 метров забора из-за мокрой дороги - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Киеве таксист снес 15 метров забора из-за мокрой дороги
08.11.2019 09:19
В Киеве перевернулось в ДТП такси, которое снесло до это 15 метров железного забора
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Теги:
происшествия
события
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