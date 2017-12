В американском штате Калифорния, в городе Анахайме, эвакуировали посетителей Диснейленда из-за аварии, в результате которой часть парка аттракционов оказалась обесточенной, передает CNBC.

Сообщается, что в результате аварии остановились около десятка аттракционов, в том числе и монорельс, который обсуживает парк.

Известно, что некоторые посетители провели около получаса в темноте, пока их не эвакуировали сотрудники Диснейленда.

Согласно заявлениям представителей парка развлечений, причиной аварии стала поломка трансформаторов. Через несколько часов подачу электроэнергии восстановили.

Напомним, Диснейленд в Анхайме является первым парком развлечений, который открыл Уолт Дисней. Всего в нем находится более 50 аттракционов.

The Diznie Apocalypse is here #Disneyland pic.twitter.com/am2d2W2Yow