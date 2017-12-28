|В самом знаменитом Диснейленде США эвакуировали посетителей из-за аварии
|28.12.2017 11:44
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В американском штате Калифорния, в городе Анахайме, эвакуировали посетителей Диснейленда из-за аварии, в результате которой часть парка аттракционов оказалась обесточенной, передает CNBC.
Сообщается, что в результате аварии остановились около десятка аттракционов, в том числе и монорельс, который обсуживает парк.
Известно, что некоторые посетители провели около получаса в темноте, пока их не эвакуировали сотрудники Диснейленда.
Согласно заявлениям представителей парка развлечений, причиной аварии стала поломка трансформаторов. Через несколько часов подачу электроэнергии восстановили.
Напомним, Диснейленд в Анхайме является первым парком развлечений, который открыл Уолт Дисней. Всего в нем находится более 50 аттракционов.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в официальном блоге компании со ссылкой на директора редакционного контента Disney Parks Томаса Смита появилось сообщение о том, что в парке развлечений Walt Disney World во Флориде установят говорящую фигуру президента США Дональда Трампа.
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