|Лилия Ребрик поделилась с фанатами трогательными снимками с мужем
|25.06.2018 17:11
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Известная украинская ведущая Лилия Ребрик поделилась с поклонниками трогательными фото с супругом на своей странице в Instagram, сообщает Сегодня.
"Дикий Андрей Дикий, ты реально ДИКИЙ. Мой. Класно провели день. В нашей танцювальной студии." - подписала фото Лилия
В кадре супруги запечатлены на улице в одежде в стиле кежуал. Рядом друг с другом они выглядят очень счастливыми.
В свою очередь поклонники ведущей востогрались искренними фотографиями в коментариях::
"Как я вашу семейку сумасшедшую и смешную обожаю.От вас веет таким теплом и радостью,что хочется жить" - написал один из подписчиков
"Какая вы красивая пара, такие счастливые!" - прокоментировал фото другой.
Как сообщал svodka.net.uа ранее, 30 апреля известная украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик родила второго ребенка. Девочка Полина на свет в одном из частных роддомов Киева
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