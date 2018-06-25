Известная украинская ведущая Лилия Ребрик поделилась с поклонниками трогательными фото с супругом на своей странице в Instagram, сообщает Сегодня .

"Дикий Андрей Дикий, ты реально ДИКИЙ. Мой. Класно провели день. В нашей танцювальной студии." - подписала фото Лилия

В кадре супруги запечатлены на улице в одежде в стиле кежуал. Рядом друг с другом они выглядят очень счастливыми.

В свою очередь поклонники ведущей востогрались искренними фотографиями в коментариях::

"Как я вашу семейку сумасшедшую и смешную обожаю.От вас веет таким теплом и радостью,что хочется жить" - написал один из подписчиков

"Какая вы красивая пара, такие счастливые!" - прокоментировал фото другой.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, 30 апреля известная украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик родила второго ребенка . Девочка Полина на свет в одном из частных роддомов Киева

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