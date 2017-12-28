Есть ряд положительных факторов в решении Стокгольмского арбитража в споре между НАК "Нафтогазом Украины" и российским "Газпромом" по контракту на поставку газа.

Такое мнение "" высказал знаток по вопросам энергетики, директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев, передает .

"Во-первых, в цену на газ, который должна будет закупить Украина, согласно решению арбитража (по 4-5 млрд кубометров в год до конца 2019 года), заложена уже не стоимость нефтепродуктов, а стоимость газа на европейском хабе. Получается, что теперь мы будем платить "Газпрому" меньше, чем это ранее требовалось по контракту", - сообщил знаток.

Еще одним плюсом, по словам Рябцева, является то, что Стокгольмский арбитраж в своем решении не стал требовать от Украины заплатить за тот газ, который был поставлен на территории Донбасса, подконтрольные боевикам. Кроме того, Украина действительно не должна будет платить "Газпрому" за тот газ, который мы не потребляли.

Наряду с этим, закупать газ у "Газпрома", как это обязывает украинский "" решение арбитража, исключительно с экономической точки зрения, будет более выгодно, чем закупка газа в Европе, констатирует Рябцев.

"Газ от "Газпрома" будет обходиться Украине дешевле", - добавил он.

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