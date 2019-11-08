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Трампа оштрафовали на $2 млн за злоупотребление благотворительностью
08.11.2019 09:38
Дональда Трампа оштрафорвали за злоупотребление собственным благотворительным фондом
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
украина
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