Немецкий Бундестаг не смог проголосовать за поправки, которые бы позволили газопроводу «Северный поток-2» обойти газовую директиву Европейского Союза.

Голосование по законопроекту о «распространение правил внутреннего рынка газа на трубопроводы между государствами-членами ЕС и государствам – не членам ЕС» не удалось провести из-за отсутствия кворума, сообщает «Укринформ».

Заседание закрыли и перенесли на 9 утра пятницы.

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