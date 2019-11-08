|Бундестаг провалил голосование по «Северному потоку-2»
|08.11.2019 09:38
|
Немецкий Бундестаг не смог проголосовать за поправки, которые бы позволили газопроводу «Северный поток-2» обойти газовую директиву Европейского Союза.(function() })();
Голосование по законопроекту о «распространение правил внутреннего рынка газа на трубопроводы между государствами-членами ЕС и государствам – не членам ЕС» не удалось провести из-за отсутствия кворума, сообщает «Укринформ».
Заседание закрыли и перенесли на 9 утра пятницы.
Поделитесь статьей с друзьями