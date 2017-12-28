В Израиле хотят почтить Трампа, назвав железнодорожную станцию в его честь Предложенный тоннель и станция должны стать частью скоростной линии из Тель-Авива, которую должны открыть в следующем году. Министр транспорта Израиля утвердил план строительства железнодорожного тоннеля под старым мостом Иерусалима и предложил назвать станцию неподалеку от Стены плача в честь Дональда Трампа. Исраэль Кац заявил, что хочет уважить президента США за его решение признать город столицей Израиля. Стена плача является самым святым местом для евреев, где им разрешено молиться. Предложенный тоннель и станция должны стать частью скоростной линии из Тель-Авива, которую должны открыть в следующем году. Предыдущие подземные работы Израиля рядом со Стеной плача и мусульманскими святынями и Храмовой горой вызвали волну протеста у палестинцев. Агенство ООН по вопросам культуры ЮНЕСКО, признавшее старый город Иерусалима объектов культурного наследия, высказалось о беспокойстве по поводу прорытия тоннеля и подземных работ. Кац сообщил, что строительство железнодорожной линии Тель-Авив — Иерусалим является наиважнейшим транспортным проектом. В тоннеле будут находиться 2 станции на глубине примерно 52 метра — «Центр города» и «Дональд Трамп. Стена плача». Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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