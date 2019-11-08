Представители "ДНР" сообщили миссию ОБСЕ о готовности возобновить процесс отвода войск в Петровском 9 ноября, тогда как Объединенные силы запланировали отход на 8 ноября.

В так называемой "ДНР" утверждают, что украинские военные накануне вечером якобы обстреляли участок разведения сил и средств в Петровском.

Также заявляется, что сообщили СММ ОБСЕ о готовности возобновить процесс отвода войск в Петровском 9 ноября, если Контактная группа согласует эту дату.

Украинские Объединенные силы анонсировали начало разведения в районе поселка Петровское в Донецкой области на 8 ноября, на 12:00.

"Какая-то странная хрень происходит с разведением войск у Петровского в Донецкой области. Аваков заявил, что разведение стартует завтра, 8 ноября, в 12:00. В ДНР заявили, что ни о чём таком не в курсе, что завтра должны состояться лишь консультации по следующей дате разведения, и что в ДНР будут предлагать разводить войска 9 ноября. То есть, можно предположить, что 8 ноября Украина картинно запустит сигнальные ракеты и всё такое, но, не получив подтверждения о начале отвода со стороны ДНР, скажет, типа, "ну нет - значит нет". Будет очень интересно послушать, что скажет по этому поводу ОБСЕ, в частности, какая именно дата разведения войск (8 или 9) была согласована с этой организацией. К сожалению, скорее только, от комментариев ОБСЕ по традиции воздержится. Как бы там ни было, в результате украинская сторона получит возможность утверждать, что разведение под Петровским срывают "российско-террористические войска", так что нефиг, мол, тянуть кота за яйца, и давате проводить встречу в нормандском формате, не дожидаясь разведения. И всё бы ничего, но после такой встречи разведения, как понятно, и не будет: Украина вообще пошла на отвод войск исключительно потому, что это было критическим требованием России для проведения встречи. А разведение - реально нужное дело." - Заявил журналист Юрий Ткачев.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что сейчас ведется подготовка к саммиту в "нормандском" формате, который состоится на протяжении следующих недель. Об этом он сообщил на пресс-конференции с Госсекретарем США Майклом Пампео в Германии, передает "Голос Америки" .

"Мы активно работаем, чтобы подготовиться к саммиту "нормандского" формата, который произойдет в течение следующих недель", - сказал Маас.

Он также отметил реализацию договоренностей в рамках Минского процесса и хочет использовать эту динамику для организации встречи четырех стран. Немецкий дипломат считает, что дела Украины меняются к лучшему во время президентства Зеленского. Кроме этого, Маас выразил поддержку установлению мира и преодолению коррупции в Украине.

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