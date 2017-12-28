Традиционный опрос проводился 4 по 11 декабря, в нем приняли участие 1 тыс. 49 человек.

Бывший президент США Барак Обама назван самым почитаемым американцами мужчиной 2017 года, а между женщин в этой «номинации» первое место заняла экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, информирует еizvestia.com.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Институтом Гэллапа опросу общественного мнения.

Отмечается, что традиционный опрос проводился 4 по 11 декабря, в нем приняли участие 1 тыс. 49 человек.

На втором месте следует нынешний президент Дональд Трамп — 14%, на третьем — Папа римский Франциск — 3%.

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Обама завоевывает первую позицию в рейтинге уже 10-й раз, хотя и потерял 5% поддержки по сравнению с 2016 годом, когда за него проголосовало 22% опрошенных. В текущем году он набрал 17%.

Клинтон, в свою очередь, занимает лидирующую позицию 16-й год подряд с поддержкой в 9% респондентов. За ней следует бывшая первая леди страны Мишель Обама — 7%.

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