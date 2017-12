var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4058; coreola.articleid = 223420; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4058] = 4058; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Правда о Киеве в оккупации { "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs.html", "name": "Блоги" } } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs/chernovol.html", "name": "Тарас Чорновил" } } ] } ГОРДОН



Блоги



Тарас Чорновил

Порошенко, видите ли, пиарится на обмене. Во-первых, если и так, он что, не имеет права?

Тарас Чорновил

Украинский политолог. В 2000–2012 годах – народный депутат Украины. Был членом Партии регионов. В 2004 году руководил штабом Виктора Януковича перед вторым туром президентских выборов. В 2008 году покинул ряды Партии регионов.

Порошенко, видите ли, пиарится на обмене. Во-первых, если и так, он что, не имеет права?

Сегодня 11.31

Пару слов о том, что Порошенко, видите ли, пиарится на обмене. Во-первых, если и так, он что, не имеет права? Ведь и им, и его командой проделана колоссальная работа. Что, он должен был, как вся наша оппозиционная шушера, регулярно палки в колеса обмена ставить, а когда это произошло – тупо игнорировать событие? Их же мерзавцев никого и близко нет.Кроме этого, вы не подумали о двух других нюансах. Прежде только, это для самых освобожденных ребят важно. Это здесь, в глубоком тылу наши зажратые политики и псевдоактивисты играют в свои интрижки и рассеивают "зраду". А те, кто на фронте, кто был в плену – видим же в прямой трансляции – они же не искусственные, они настоящие! И встреча с участием президента для них дополнительное воодушевление и поддержка.И второе – Путин же не из большого гуманизма пошел на этот обмен. Частично хочет показать себя перед миром "договороспособным", но четко просматривалась и другая, наша внутренняя составляющая. Помните, как Путин лично раскручивал под этот обмен Медведчука, чтобы легитимизировать его в украинской политике. Не думаете, что некоторые из тех, кто кричал о "пиаре Порошенко", на самом деле не могут пережить, что проваливается пиар Медведчука?Вы даже представить себе не можете, сколько между наших "активистов", политиков, журналистов, юристов, политтехнологов тех, кто до сих пор тихонько работает на Медведчука или Курченко.

Источник: Taras Chornovil / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора



