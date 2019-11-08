Глава фракции партии «Голос» в Верховной Раде Сергей Рахманин заявил, что одним из путей решения проблемы Донбасса может стать временное замораживание конфликта (function() })(); При этом он подчеркнул необходимость вернуть с временно оккупированных территорий людей, которые этого хотят. Он называется «замораживание конфликта». Что это означает с точки зрения стратегии и тактики: мы сейчас не имеем возможности решить этот вопрос военным путем, не имеем возможности решить этот вопрос дипломатическим путем, но мы можем остановиться. Для того, чтобы собраться с мыслями. И главное, для того, чтобы вернуть людей. Должна быть государственная программа возвращения людей, которые готовы вернуться.» Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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