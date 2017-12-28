Запорожская АЭС ввела в опытную эксплуатацию комплекс по переработке радиоактивных отходов, сообщила пресс-служба станции.

По ее данным, проведенные в середине декабря 2017 года предварительные испытания КП РАО подтвердили возможность его введения в опытную эксплуатацию. Испытания комплекса на реальных РАО с последующим вводом в промышленную эксплуатацию запланированы на 2018 год.

Читайте новость также на

"Проект по созданию комплекса по переработке РАО на Запорожской АЭС реализуется для приведения системы обращения с РАО в соответствие с современными требованиями, а также для обеспечения возможности передачи РАО на окончательное захоронение. Модернизация системы завершится созданием полного цикла обращения с радиоактивными отходами", - отмечают в пресс-службе.

Как сообщалось, строительство комплекса по переработке РАО на площадке ЗАЭС началось в 2006 году. Его главной задачей является сокращение объема твердых РАО, накопленных и произведенных в процессе эксплуатации энергоблоков, их кондиционирование, захоронение и получение дополнительных свободных объемов в существующих хранилищах. Ежегодная проектная мощность комплекса по переработке – 200 тонн твердых отходов и 70 тонн отработанного масла.

Утвержденная Кабинетом министров стоимость сооружения комплекса по переработке твердых РАО на ЗАЭС составляет 662,179 млрд грн.

Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по советскому проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует Запорожскую, Южно-Украинскую, Ривненскую и Хмельницкую станции с 15 энергоблоками, оснащенными водо-водяными энергетическими реакторами, общей установленной электрической мощностью 13,835 тыс. МВт.