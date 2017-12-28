Власти Афганистана сообщили, что в результате нападения на мусульманский культурный центр шиитов в Кабуле по меньшей мере 35 человек погибли и 20 ранены, сообщает со ссылкой на Associated Press.

Представитель министерства внутренних дел страны Наджиб Даниш заявил, что неизвестное число террористов-смертников организовали взрыв возле центра, прежде чем штурмовать его. Затем они заложили взрывные устройства в подвал здания, где собралось множество людей на мероприятие по случаю вторжения в декабре 1979 года в Афганистан бывшего Советского Союза, сказал он.

Центр расположен в населенном в основном шиитами районе Дашт-и-Барчи на западе афганской столицы.

Сразу ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за набег.

Президент Афганистана Ашраф Гани назвал набег "преступлением против человечества".

"Террористы убили наших людей. Террористы атаковали наши мечети, наши святые места и теперь наш культурный центр", - говорится в заявлении А.Гани.

Он назвал их атаками против ислама и "всех человеческих ценностей".

Напомним, в Афганистане возле воинской части прогремел взрыв.

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