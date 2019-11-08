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Полицейские задержали парня, который сам изготовил наркотиков на 1 млн грн
08.11.2019 10:15
Полиция Днепра задержала парня, который из- любви к сериалу наготовил наркотиков на 1 млн грн Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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