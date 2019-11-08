А что станет со "страной в смартфоне" без электричества?
08.11.2019 10:25
Утром в пятницу, 8 ноября, в Киеве временно перестала работать система электронного билета. В результате десятки тысяч пассажиров застряли перед турникетами. Затем функционирование электронной системы удалось восстановить. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
"Просим воспользоваться альтернативным видом оплаты.
Приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении. О причинах прекращения работы системы не сообщалось.
Решением вопроса с неработающим электронным билетом занимались на операторе КП "ГИВЦ".
Пассажиров просили воспользоваться альтернативным видом оплаты.
В комментариях под сообщением пресс-службы метрополитена пользователи социальной сети Facebook выражают свое возмущение и недоумение "улучшениями" работы столичного транспорта.
"Вы издеваетесь?
Перед работой стоять километровую очередь за жетоном?
Какой сюрприз, б**ть", - пишет Калита Ольга.
"Зашибись! Сначала заставляют купить это "счастье" за 50 грн, которое по тихому списывает поездки.
А теперь покупайте жетоны!", - рассуждает Irin Zaxik.
"Не работает и карта киевлянина, пенсионеры штурмом берут.
На станции "Героев Днепра" чтобы пройти, нужно минут 10 простоять.
Надоели эти их "покращення", - пишет Вика Романчук.
Примерно через полчаса работа электронной системы была восстановлена
"Этот позор у новой монокоманды называется «Страна в смартфоне»...
Можно себе представить, где будет страна и тот самый смартфон, в котором та самая стран, когда в Киеве интернет заглючит или, как говорил герой известной кинокомедии, электричество кончится...
Реформаторы...
С новыми лицами.." - Заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.