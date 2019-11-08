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А что станет со "страной в смартфоне" без электричества?
08.11.2019 10:25

Утром в пятницу, 8 ноября, в Киеве временно перестала работать система электронного билета. В результате десятки тысяч пассажиров застряли перед турникетами. Затем функционирование электронной системы удалось восстановить. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

А что станет со "страной в смартфоне" без электричества?

"Просим воспользоваться альтернативным видом оплаты.

 

Приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении. О причинах прекращения работы системы не сообщалось.

Решением вопроса с неработающим электронным билетом занимались на операторе КП "ГИВЦ".

Пассажиров просили воспользоваться альтернативным видом оплаты.

 

 

В комментариях под сообщением пресс-службы метрополитена пользователи социальной сети Facebook выражают свое возмущение и недоумение "улучшениями" работы столичного транспорта.

"Вы издеваетесь?

 

Перед работой стоять километровую очередь за жетоном?

 

Какой сюрприз, б**ть", - пишет Калита Ольга.

"Зашибись! Сначала заставляют купить это "счастье" за 50 грн, которое по тихому списывает поездки.

 

А теперь покупайте жетоны!", - рассуждает Irin Zaxik.

"Не работает и карта киевлянина, пенсионеры штурмом берут.

 

На станции "Героев Днепра" чтобы пройти, нужно минут 10 простоять.

 

Надоели эти их "покращення", - пишет Вика Романчук.

Примерно через полчаса работа электронной системы была восстановлена

"Этот позор у новой монокоманды называется «Страна в смартфоне»...

 

Можно себе представить, где будет страна и тот самый смартфон, в котором та самая стран, когда в Киеве интернет заглючит или, как говорил герой известной кинокомедии, электричество кончится...

 

Реформаторы...

 

С новыми лицами.." - Заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин. 

 

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