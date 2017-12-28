

Фото: www.globallookpress.com

Владимир Путин назвал взрыв, произошедший накануне в Санкт-Петербурге, террористическим актом. Об этом глава государства заявил на церемонии награждения военных, отличившихся в ходе спецоперации в Сирии. Также Путин сообщил, что дал распоряжение действовать решительно в случае угрозы жизни сотрудников правоохранительных органов.

Владимир Путин на церемонии вручения наград российским военным, отличившимся в Сирии, сказал о том, что вчерашний взрыв в Петербурге – это теракт.

Вы знаете, что вчера в Санкт-Петербурге бы совершен террористический акт. А совсем недавно ФСБ пресекла еще одну попытку теракта. А что было бы, если бы вот эти тысячи (террористов – “Царьград”), о которых я сейчас сказал, сотни вернулись к нам, вернулись обученными, вооруженными, хорошо подготовленными... Кстати, вчера я дал намек директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами при задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона. Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте".

Вечером в среду, 27 декабря, в супермаркете "Перекресток" в Петербурге около камер хранения сдетонировало взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Мощность самодельной бомбы составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате инцидента , которые были доставлены в больницы города. Следствие не квалифицировало произошедшее как теракт, о покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом.

Ранее в интернете кадры, на которых видно, как примерно за полтора часа до взрыва предполагаемый подозреваемый заходит в магазин с рюкзаком, а через некоторое время выходит без него.



Теракт в Санкт-Петербурге. Фото: www.globallookpress.com

Феномен терроризма

Разгадка феномена терроризма зашифрована в самом термине. Слово это происходит от латинского terror – страх, ужас. Главная задача терроризма как элемента сетевой войны XXI века – запугать и дезинтегрировать общество, заставить власти предпринимать необдуманные решения и допускать тактические ошибки. Важнейшую роль в этом играют СМИ. В погоне за “горячими” новостями журналисты предают максимальной огласке каждый подобный случай, чем, непременно, добавляют нервозности в обществе. Зачастую террористические акты идут чередой, чтобы градус напряжения не снижался на протяжении долгого времени.

Так, директор аналитического центра ветеранов госбезопасности "Вымпел", ветеран ФСБ Сергей Кривошеев считает, что аналогичные инциденты могут повториться в ближайшие дни:

Взрыв в "Перекрестке" также может быть не последним в этом году и в начале следующего. Меня беспокоит празднование Рождества - крестные ходы... Почему-то предполагаю, что террористы нацелятся на эти события."

Однако в последнее время мир стал понемногу привыкать к терроризму как явлению, и сообщения о взрывах и нападениях уже не имеют такого травмирующего эффекта, как 10 или 20 лет назад. Вполне вероятно, что в ближайшее время будет придуман новый, более действенный способ дестабилизации и провокации хаоса в обществе. Самое главное – быть к этому готовыми.

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