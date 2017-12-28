В рамках медреформы более 500 тыс. лиц в 2017г записались на прием к врачу онлайн

Более 500 тыс. чел. в Украине записались на прием к врачу онлайн и прошли консультацию без "живой" очереди, сообщила пресс-служба медицинской информационной системы (МИС) Helsi.

"За год возможность предварительной записи стала доступной почти для всех поликлиник столицы и для некоторых городов Украины. Так, в восьми из 10 районов Киева работает бесплатный сервис Helsi, с помощью которого ежедневно на прием к врачу регистрируется 7 тыс. лиц", - отмечается в сообщении.

В настоящее время в каждой поликлинике, подключенной к электронной системе, работают консультанты, помогающие пациентам и врачам в случае возникновения каких-либо вопросов.

"Отныне в медучреждениях постепенно будут исчезать очереди. Это будет помогать повышению качества сервиса и положительно сказываться на уровне удовлетворенности пациентов и врачей", - цитирует пресс-служба МИС директора сервиса Helsi Артема Михайлюка.

В настоящее время к электронной системе здравоохранения eHealth присоединились 667 медицинских учреждений из всех областей страны, 4,2 тыс. врачей и около 18 тыс. пациентов. Более 80% всех регистраций произошло через сервис Helsi.

Helsi - одна из медицинских информационных систем, подключенных к национальной электронной системе здравоохранения eHealth. Работает в 262 амбулаториях и 64 поликлиниках Украины. С момента запуска МИС осуществила 460 тыс. записей на прием в медучреждения.