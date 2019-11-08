Соответствующее постановление 6 ноября 2019 года приняла Большая палата Верховного суда по административному делу по иску к Президенту Зеленскому.

"Решение Кассационного административного суда в составе Верховного Суда от 12 августа 2019 года отменить, а дело направить в суд первой инстанции для продолжения рассмотрения", - говорится в постановлении (иски к Президенту рассматривает Кассационный административный суд Верховного суда - ред).

Истец обосновывал свои требования тем, что выступление Президента Украины Владимира Зеленского 23 мая 2019 года на форуме интернет-деятелей iForum-2019 на русском языке нарушил его права в сфере применения государственного украинского языка, а также его "законный интерес в логично-смысловой связи с понятием «конституционного права», предусмотренного частью второй статьи 19 Конституции Украины".

Истец также утверждал, что вопреки статье 24 Конституции Президент Украины создал привилегии по языковому признаку для одной из национальных меньшинств Украины, что приводит к разжиганию межнациональной розни и межнациональных конфликтов по языковому признаку и создает реальную угрозу территориальной целостности Украины и ее неприкосновенности.

В этом деле суд первой инстанции определил, что первичная исковое заявление не содержит обоснований, чем именно действия Президента, о которых говорится в исковом заявлении, привели к нарушению прав, свобод и интересов истца. Таким образом, суд заключил, что права или интересы, требовавшие судебной защиты, не возникли.

Кассационный суд в составе Верховного суда постановлением от 29 июля 2019 года исковое заявление оставил без движения на том основании, что вопреки требованиям статьи 160 Кодекса административного судопроизводства Украины истец не обосновал, какие именно его права / интересы какими полномочиями Президента Украины нарушены.

В то же время Большая палата Верховного суда решила, что суд первой инстанции вследствие неправильного применения норм процессуального права пришел к ошибочному выводу о наличии оснований для возвращения искового заявления истцу.

Постановление Большой палаты Верховного суда вступило в законную силу со дня его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как сообщалось, в конце мая правозащитник Сергей Мельничук обратился в главный суд, в котором попросил признать как противоправное выступление Президента Владимира Зеленского 23 мая 2019 года на негосударственном языке на форуме интернет-деятелей иForum-2019.

В частности, он просит высший суд: признать общение Президента Украины Владимира Зеленского 23 мая 2019 года на форуме интернет-деятелей іForum-2019 на негосударственном языке - противоправным; обязать Президента Зеленского воздержаться от общения на негосударственном языке на всей территории Украины при осуществлении полномочий Президента Украины.

Правозащитник Сергей Мельничук родом из Луганска, он является лауреатом премии Алексея Горныка и автором книги «Моя борьба за язык».

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