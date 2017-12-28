|Шакира снова отменила мировое турне из-за проблем со здоровьем
|28.12.2017 11:59
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Популярная колумбийская певица Шакира снова перенесла мировое турне El Dorado из-за проблем со здоровьем, сообщает E! Online.
На данный момент исполнительница продолжает восстанавливаться после повреждения голосовых связок.
Ранее она отменила концерты в Европе, теперь ей пришлось отказаться от выступлений в Северной Америке.
Сообщается, что Шакира вернется к гастролям летом 2018 года. Тур должен начаться 5 июня в Германии.
Артистка поблагодарила фанатов и друзей за любовь и поддержку, полученные в последние несколько недель.
Как сообщал MIGnews.com.uа, известная исполнительница Шакира отменила запланированные до декабря выступления из-за проблем со здоровьем голосовых связок.
Стоит отметить, что проблемы со связками появлялись у Шакиры и ранее, когда она также отменяла концерты. Однако в этот раз исполнительница до последнего надеялась, что переборет заболевание.
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