Популярная колумбийская певица Шакира снова перенесла мировое турне El Dorado из-за проблем со здоровьем, сообщает E! Online.

На данный момент исполнительница продолжает восстанавливаться после повреждения голосовых связок.

Ранее она отменила концерты в Европе, теперь ей пришлось отказаться от выступлений в Северной Америке.

Сообщается, что Шакира вернется к гастролям летом 2018 года. Тур должен начаться 5 июня в Германии.

Артистка поблагодарила фанатов и друзей за любовь и поддержку, полученные в последние несколько недель.

Как сообщал MIGnews.com.uа, известная исполнительница Шакира отменила запланированные до декабря выступления из-за проблем со здоровьем голосовых связок.

Стоит отметить, что проблемы со связками появлялись у Шакиры и ранее, когда она также отменяла концерты. Однако в этот раз исполнительница до последнего надеялась, что переборет заболевание.

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