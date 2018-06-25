Президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы стала депутат от Швейцарии Лилиан Мори Паскье, которая была единственным кандидатом на эту должность.

«Под моим председательством Ассамблея будет отстаивать свою честь», – отметила новый президент, указывая на ослабление авторитета Ассамблеи, в частности в результате расследования коррупции.

«Советом Европы нельзя торговать и продавать за какие-то обещания… Мы должны работать вместе во имя единства и многообразия», – подчеркнула Паскье.

Она также отметила, что стала четвертой женщиной, занявшей пост президента ПАСЕ, и подчеркнула важность роста роли женщин в различных сферах, в частности в политике, экономике и науке.

Заместителем президента ПАСЕ избран без голосования прежний президент Ассамблеи Микеле Николетти.

Паскье была главой швейцарской делегации в ПАСЕ в 2011-2013 годах, с января 2018 она возглавляла в ПАСЕ группу социалистов, демократов и «зеленых».

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