Ученые из Йельского университета выяснили, почему вредная, но вкусная еда с обилием углеводов и жиров, гораздо привлекательней полезной пищи.

Эксперты провели исследование, во время которого демонстрировали голодным волонтерам фотографии различных закусок, а затем в режиме аукциона предлагали выкупить наиболее предпочтительный продукт, фиксируя при этом показания мозговой деятельности.

Оказалось, что реакция мозга при ставках на богатые жирами и углеводами продукты, такие как пончики, кусок торта с кремом, сыр, варенье, отличалась повышенной активностью полосатого тела, которое помимо прочего участвует в работе системы вознаграждения головного мозга.

В результате эксперимента с участием 206 человек, исследователи пришли к выводу, что собранные поведенческие данные говорят о том, что выбор в пользу пищи, богатой жирами и углеводами, — самый привлекательный для человека, причем независимо от калорийности и индивидуальных предпочтений к определенным продуктам питания.

По мнению ученых, данная реакция обусловлена тем, что подобная еда появилась сравнительно недавно и люди пока не могут спокойно реагировать на нее.