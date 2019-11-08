Об этом Зеленский сказал в своем видеоблоге, выложенном на странице президента в Facebook.

"Уровень украинского, по моему мнению, он растет, но я знаю, что есть ошибки с ударениями и с некоторыми словами. Хочу говорить лучше. Может, и невозможно знать язык на 100%, но я стараюсь его знать. Практика, больше говорить, лучше - с умными людьми", - отметил Зеленский.

Он добавил, что уже начинает иногда забывать, как переводятся слова на русский язык, и помнит только украинское его соответствие.

"Я общался с человеком на русском языке, и иногда забывал слова. Я говорил человеку, который тогда был рядом со мной "Как это по-русски?", и называл украинское слово. Иногда уже и такие примеры есть", - сказал Зеленский.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира