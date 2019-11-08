Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир посещал офис олигарха Игоря Коломойского на служебном автомобиле Госуправления делами. Об этом сообщают " Схемы: коррупция в деталях" .

Как сообщили журналисты, 28 октября из паркинга офисного центра Коломойского выехала Toyota Camry с номерными знаками Государственного управления делами. Схемы установили, что этим авто пользуется первый помощник президента Владимира Зеленского, его многолетний бизнес-партнер и совладелец "Квартала 95" Сергей Шефир.

Позже, спустя час, из офисного центра также выехал кортеж, которым пользуется олигарх Игорь Коломойский.

Шефир заявил журналистам, что он был там по делам студии "Квартал 95", а не из-за вопроса деятельности Зеленского, и встречался там не с Коломойским, а с другим человеком.

Однако с кем именно, уточнить отказался, сославшись на "коммерческую тайну частного предприятия".

Отвечая на вопрос, общается ли он с Коломойским, Шефир ответил утвердительно.

"Он — акционер канала, на который поставляет продукцию студия "Квартал 95". Поэтому мы обсуждали, логично, какие программы будут выходить, все внутренние дела телевизионные", — сказал Шефир.

Потом первый помощник Зеленского все же признал, что в тот вечер он встречался в офисе в центре Киева именно с Коломойским.

В свою очередь Коломойский, которому журналисты позвонили сразу же после звонка Шефира, не признал, что Шефир приезжал именно к нему.

"Он ко мне в офис не приезжал. Он приезжал к товарищу Миндичу. А я его встретил в прихожей… Да, минута, "привет-пока". Он приезжал в вопросах "квартальных". Я не веду эти вопросы. Вот они там, насколько я знаю, согласовывали планы на следующий год. Пакет", — сказал Коломойский.

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