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Ради безопасности велосипедистов изменила правила движения на 10 перекрестках Киева
08.11.2019 11:29
В Киеве на 10 перекрестках изменили ПДД ради безопасности велосипедистов Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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