Доля iPhone на мировом рынке резко снизилась в третьем квартале 2017 года.

Как сообщают аналитики компании Counterpoint Research, на протяжении периода с июля по сентябрь текущего года, Apple завладела 59,8% глобальной прибыли от продаж iPhone. А это на целых 26% меньше, нежели было в том же периоде прошлого 2016 года, информирует svodka.net.

Эксперты одной из главных причин такого ухудшения называют новую тактику Apple. В последнее время корпорация поставила ставку на более активные продажи своих бюджетных смартфонов. Помимо этого, аналитики рынка технологий уверены, что упадку прибыли поспособствовал и выпуск корпорацией Samsung новенького Galaxy Note 8.

Добавим, что компания Samsung занимает 25,9% глобальной прибыли в сегменте. Далее, по данным Counterpoint Research, разместились Huawei (4,9%), Oppo (4%) и Vivo (3,1%).

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