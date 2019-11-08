Російські школи перейдуть на українську мову. Як це сприймають учителі й батьки
08.11.2019 11:36
8 ноября
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08.11.2019
35
Метки: образование, школа, дети, общество, языковая политика, русский язык, мова.
8 ноября
Із вересня 2020 року школи з російською мовою викладання мають перейти на українську. Станом на 2018-й в Україні було 194 такі школи (за даними міносвіти). Чи готові до змін учителі й батьки?