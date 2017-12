var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4106; coreola.articleid = 223424; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4106] = 4106; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Блоги



Блоги



Игорь Эйдман

На выборы президента РФ идут властный старик, веселая девушка, колхозный мачо, убийца и вор

Игорь Эйдман
Российский социолог, знаток по социологии Интернета.

На выборы президента РФ идут сильный старик, веселая девушка, колхозный мачо, убийца и вор

Сегодня 11.48

Могучий старик, веселая девушка и колхозный мачо идут на выборы.Конечно, благородный старик (Явлинский), девушка, приятная во всех отношениях (Собчак), и колхозный мачо (Грудинин) при всех своих недостатках были бы в роли президента безопасней для страны и мира, чем убийца и вор Путин. Есть только одна маленькая проблема.У них нет ни малейших шансов в условиях путинских "выборов" составить реальную конкуренцию действующему президенту (Собчак этого даже не скрывает, а Явлинский доказал это многократным участием в выборах в течение десятилетий).Поэтому голосовать за них абсолютно бессмысленно. Вернее, даже вредно. Придя на выборы, мы поможем Путину придать своей власти видимость легитимности. Сейчас все винтики административной машины – от патриарха Гундяя до последнего клерка в какой-нибудь районной администрации – работают на повышение явки. Зачем им помогать?

Источник: Игорь Эйдман / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора



