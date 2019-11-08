Погода, Новости, загрузка...
В Иране из-за мощного землетрясения погибли пять человек и пострадали 120
08.11.2019 12:06
В Иране из-за мощного землетрясения погибли уже 5 человек и пострадали более 120 Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 