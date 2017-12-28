Ежемесячно в течение года редакция BBC Culture выбирала фотографию, полную глубокого культурного символизма, и сравнивала ее с произведениями искусства прошлого.

Первого января 2017 группа неизвестных заменила две буквы в знаменитом надписи на Голливудском холме. Название города в результате изменилось на «Hollyweed» (weed-английски означает «травка»).

Таким образом пранкеры отмечали новый закон, который разрешил использование марихуаны в рекреационных целях.

Это событие заставило обозреватель BBC Culture Келли Гровье вспомнить слова выдающегося британского искусствоведа Джона Бергера о том, какими уязвимыми к манипуляциям могут быть культурные символы.

Инструктор боевого искусства ушу, современной формы кунг-фу, позирует на холме близ Кабула вместе со своими ученицами, одетыми в традиционную одежду монахов Шаолиня.

Замерев в живописной позе с почти балетной грациозностью, женщины напоминают скульптурную композицию давнеазийского искусства.

Это фото, сделанное в разрушенном сирийском городе, в марте 2017 облетело весь мир. На нем житель Алеппо, 70-летний коллекционер старинных автомобилей, курит трубку и слушает музыку с проигрывателя.

Как отметил арт-критик BBC Culture Келли Гровье, фото «безмолвно кричит об ужасной разрушительной силы войне».

На этом снимке, также сделанном в пригороде Алеппо, изображен сирийский фоторепортер Абд Алькадер Хабака, который был вынужден отложить камеру и броситься спасать ребенка.

«Конфигурация нашего мира может вскоре измениться», — предупреждают ученые, указывая на огромную трещину 177 км длиной, которая образовалась в шельфовом леднике Ларсена в Антарктиде.

Фото, сделанное из самолета в ноябре 2016 научным сотрудником NASA Джоном Зоннтаг, снова захватило СМИ в мае этого года, когда ученые заметили вторую трещину в леднике.

В июле громадный кусок льда откололся от шельфа, образовав один из крупнейших айсбергов Антарктиды. Еще одна трещина начала распространяться в северном направлении.

Фотография мужчины в канадской провинции Альберта, который косит газон возле своего дома, не обращая внимания на ветер позади, стала вирусной в июне.

Это просто образец беззаботности, отметил Келли Гровье, вспоминая кадры из фильма «Волшебник страны Оз» 1939 и портрет известного борца за права афроамериканцев из Канзаса Джона Брауна, созданный в том же году.

Фото гориллы, которая внимательно смотрит в смартфон, сделано в зоопарке Луисвилла в штате Кентукки.

Линдси Костелло, которая опубликовала снимок на своей странице в Instagram, просматривает видеоролик о малышах гориллы вместе со взрослой гориллой Джелани.

Снимок пробуждает довольно разноплановые чувства, пишет обозреватель BBC Сulture, от трогательной нежности к жуткому осознанию пропасти между человеком и животным.

«Если вы действительно хотите понять народ, не стоит изучать памятники, которые он устанавливает. Лучше посмотрите на те, которые он сбрасывает», — пишет Келли Гровье о фотографии поверженной статуи солдата армии конфедератов, которая распространилась по интернету в августе.

Снимки с Дарема в Северной Каролине «являются мощным символом культурного переворота».

Они заставляют вспомнить и многочисленные другие случаи свержения идолов: статуи Феликса Дзержинского на Лубянке в Москве в 1991 году, полковника Муаммара Каддафи — в Триполи в 2011 году или Саддама Хуссейна в Багдаде в 2003 году.

Игроки в гольф, которые продолжают партию на фоне горящего леса в городе Норт-Бонвилл в штате Вашингтон, поражают зрителя своей выдержкой.

Снимок напоминает другие известные картины в истории искусства, на которых внешняя ярость стихии сочетается с внутренним самообладанием ее свидетелей.

Могущество стихии запечатлены и на популярной фотографии октября, изображающая удивительный цвет лондонского неба после урагана «Офелия».

Этот необычный атмосферный феномен, который скорее напоминает спецэффект в кино, вызванный мелкой пылью из пустыни Сахары, принесенным ураганом.

Закат в оттенках сепии предоставил всем предметам сюрреалистического вида и напомнил искусствоведу Келли Гровье картину Эдварда Мунка «Крик».

Цвет неба на известном полотне, кстати, также вызванный естественным явлением — извержением вулкана Кракатау в августе 1883 года.

На снимке, выбранном в ноябре, изображена статуя буддийского храма XIV века в Таиланде, которую постепенно поглощают джунгли.

Кажется, природа прямо на наших глазах медленно стирает следы творение неизвестного скульптора, который жил более семисот лет назад.

Геометрические формы бывшей скульптурной композиции, едва угадываются под корнями деревьев, напоминают картины Пикассо и Сезанна в стиле кубизма.

10 декабря в Международный день прав человека мексиканская организация «Пограничная сеть по защите прав людей» устроила символическое мероприятие объединения семей, разделенных границей между США и Мексикой.

На одной из фотографий изображена девочка с воздушным шариком в руке, которая стоит у ограды на границе в мексиканском городе Сьюдад-Хуарес.

Контраст между легким полетом шарика и замершей в ожидании фигуркой ребенка прекрасно отражает напряжение момента.

Гровье сравнивает снимок с граффити на стене, разделяющей Западный берег реки Иордан в Израиле, созданным в 2005 году английским андерграундным художником Бэнкси.

Оба изображения «являются символом бесконечности надежды, что способна растворить любые границы».

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