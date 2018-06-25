|Названы пять регионов с самыми низкими ценами на продукты
|25.06.2018 17:15
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Самые низкие цены на продукты зафиксированы в Тернопольской, Запорожской, Ровенской, Харьковской и Днепропетровской областях. Об этом в Facebook сообщил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает
“Больше только преимуществами низких цен пользуются жители Тернопольщины, где 5 социальных продуктов имеют самую низкую цену между всех областей. Второе место у Запорожской области — 4 позиции, третье и четвертое места делят Ровенская и Харьковская области — по 3 позиции с самой низкой стоимостью в каждой. С пятого по девятое места занимают Днепропетровская, Донецкая, Николаевская, Одесская и Черновицкая области — по 2 позиции в каждой. С десятого по шестнадцатое места делят Волынская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Сумская, Черниговская области — по 1 наименованию. А в регионах с 17 по 25 место нет никакой позиции продуктов с самой низкой ценой. Это Винницкая, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская области и город Киев”, — написал он.
Самые низкие цены по сравнению со средней ценой по стране в разрезе регионов:
Напомним, в мае больше только подорожали капуста, вареные колбасы, морковь, пшено, мороженая рыба и яблоки.