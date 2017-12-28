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51-летняя Кроуфорд продемонстрировала фигуру в прозрачном платье
28.12.2017 12:15
Супермодель Синди Кроуфорд показала тело в коротком платье из прозрачной ткани. Кроуфорд позировала для французского журнала Фото: cindycrawford / Instagram Фото она разместила в Instagram.

New issue of @MadameFigaroFr! * @Damon * Baker — glam by @HungVanngo and @HarryJoshProTools + styling by #JulieGillet

Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) Дек 27, 2017 at 10:23 PST
С моделью работал фотограф Дэймон Бейкер.Кроуфорд отпраздновала 51-летие 20 февраля 2017 года.Ранее Кроуфорд поделилась снимком, для которого позировала в раздельном купальнике, стоя спиной к объективу фотокамеры.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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