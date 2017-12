Супермодель Синди Кроуфорд показала тело в коротком платье из прозрачной ткани. Кроуфорд позировала для французского журнала Фото: cindycrawford / Instagram Фото она разместила в Instagram. New issue of @MadameFigaroFr! * @Damon * Baker — glam by @HungVanngo and @HarryJoshProTools + styling by #JulieGillet Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) Дек 27, 2017 at 10:23 PST С моделью работал фотограф Дэймон Бейкер.Кроуфорд отпраздновала 51-летие 20 февраля 2017 года.Ранее Кроуфорд поделилась снимком, для которого позировала в раздельном купальнике, стоя спиной к объективу фотокамеры. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



