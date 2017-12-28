Тут на днях Егор Соболев из «Самопомощи» пришёл к выводу, что судей Антикорупционного суда должны выбирать ЕС и США. Я категорически не согласен! ЕС и США должны выбирать не только судей, но так же президента Украины, премьера и депутатов всех уровней. А лучше просто назначать.

Что лично меня радует?

Что СУГС-патриоты постепенно приходят к тому, о чём я пишу и говорю уже последние пять лет: Украина не может существовать самостоятельно, украинцы не могут сами собой править и руководить. ЭТО ФАКТ.

Самостийно украинцы окончательно разрушат страну и самоубьются…

Но при этом СУГС-патриоты до сих пор не поняли, что Запад никогда не присоединит к себе Украину, а его наместники никогда не смогут ею эффективно править во имя её же блага (западный колониализм лишь грабил и грабит мир в своих интересах).

Поэтому единственный разумный вариант для т.н. «украинцев» забыть о хрени украинства, вспомнить о том, что они русские и а активно проситься под «русского царя». Иначе – кирдык…

Кстати, в народе понимание этого уже зреет. Причём даже между рагулей Галиции. Уже тоскуют по москалям. Правда, кому ж они теперь нужны, эти рагули?

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