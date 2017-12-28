Тема реформ в Украине стала разъединяющей и может разорвать страну

Тема реформ стала разъединяющей в Украине, процесс их проведения доминирует над результатом, подменяя его, считает директор Национального института стратегических исследований, советник президента Украины Владимир Горбулин.

"Мы входим в стратегически опасную фазу, когда "реформирование" становится странной сущностью, в которой процесс сначала "просто" внешне доминирует над результатом… а затем внутренне подменяет его. В итоге многие ключевые, содержательные смыслы реформ превращаются в своеобразный симулякр, где процесс видится результатом, а внутренний регресс - внешним прогрессом", - пишет он в своей статье, опубликованной в еженедельнике "Зеркало недели. Украина" в четверг.

В.Горбулин поясняет, что многие реформы в Украине запускаются, но "умирают" на этапе практической реализации, принимаемые в рамках их внедрения решения часто половинчаты, непродуманны и формируются так, чтобы можно было отчитаться перед донорскими структурами, но не запустить процесс полноценно.

"И это камень в огород не только властных команд, но и разнообразных "реформаторов" со стороны: первым часто не хватает воли поменять "как было" на то, что "нужно", а вторым — знаний, реальной мотивации и упорства", - пишет он.

В.Горбулин отмечает, что после 2014 году были надежды на то, что реформы приведут к созданию европейской модели государства и экономики, к искоренению порочных явлений и консолидируют общество.

"Рискну сделать провокационный вывод, но консолидация общества на теме реформ не удалась - тема "реформ" стала скорее разъединяющей и постепенно грозит разорвать саму страну. Точнее будет сказать, что деконсолидирующую роль выполняют не сами реформы (важность которых всеми, непременно, признается), но то, чем они сопровождаются", - пишет он.

Кроме того, знаток отмечает, что очередные линии раскола проходят вокруг борьбы с коррупцией, которая "в 2017 году превратилась в некое фетишизированное явление".