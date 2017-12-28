Во Львове произошел пожар в киоске на рождественской ярмарке. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

В четверг в 08:51 в службу спасения “101” поступило сообщение о пожаре торгового киоска во Львове на проспекте Свободы, 29. До прибытия пожарных работники муниципальной дружины пытались ликвидировать горение с помощью огнетушителей.

“Пожар локализован в 8:58 и ликвидирован в 09:00. Огнем уничтожено продукты питания и оборудование на площади 9 кв.м, а также повреждены стены на площади 14 кв.м ”, - сообщили в ГСЧС.

Обстоятельства и причина возникновения возгорания устанавливается. В результате происшествия никто не пострадал.

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