В Германии произошел взрыв на шахте: 30 человек заблокированы под землей - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Германии произошел взрыв на шахте: 30 человек заблокированы под землей
08.11.2019 13:01
Более 30 человек оказались заточенными под землей в Германии из-за взрыва на шахте
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
украина
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