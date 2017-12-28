Согласно заявлению директора программы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по помощи в чрезвычайных ситуациях Мануэля Фонтейна, дети все чаще становятся жертвами насилия в зонах конфликта по всему миру. Об этом сообщает ВВС .

Сообщается, что детей используют как живой щит, калечат, убивают или заставляют участвовать в боевых действиях.

"Мы не должны быть глухими. Такая жестокость не должна становиться новой нормой", - сказал Фонтайн.

Также нередки случаи принудительного труда детей и насилие несовершеннолетних к браку. Такие действия наблюдаются в Ираке, Сирии, Йемене, Нигерии, Южном Судане и Мьянме.

Известно, что много миллионов детей страдают от голода, болезней и травм из-за конфликтов, которые продолжаются по всему миру.

Лишь в одном Афганистане за первые девять месяцев 2017 года погибли почти 700 детей. В Нигерии и Камеруне террористическая группировка "Боко Харам" заставило 135 детей стать террористами-смертниками. После тысячи дней войны в Йемене погибли или получили ранения по меньшей мере 5000 детей. Всего в мире около 11 млн детей нуждаются в помощи.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, около 70% украинских детей страдают от сексуального насилия или эксплуатации со стороны людей, которым доверяют.

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