Истинное удовольствие мне доставляют те случаи, когда я делаю определённый прогноз по ситуации в России, который тут же поддается критике гибридных экспертов, а спустя некоторое время он подтверждается.

Так будет и в этот раз, пишет , передает

В начале этого месяца я прогнозировал, что к концу декабря правительство не сможет справиться с бюджетной черной дырой и полностью растратит Резервный фонд. При этом остатки фонда не смогут в полной мере закрыть дыру. Что же, вуаля!

26 декабря глава Минфина Антон Силуанов с горечью в голосе и кислой миной на лице признал, что Резервный фонд на этой неделе окончательно обнулится. Таким образом, Россия войдет в 2018-й без страны! Символично даже как-то, не правда ли?

Но напомню, если на начало декабря в РФ находилось 992 млрд рублей, то недостаток средств составлял 1,06 трлн руб. А потому изымать будут уже из других кубышек, а они таки есть!

После того, как я с неподдельным интересом отслеживал уменьшение Резервного фонда, настало время обратить внимание на “Фонд народного благосостояния” который по состоянию на вчера составляет 3,7 трлн руб. Однако из этой суммы 1,4 трлн рублей уже зарезервировано на инвестиции, а 1,113 трлн руб. компенсируют бюджетную черную дыру 2018 года.

Пока рано говорить о том, каково будет состояние ФНБ на декабрь 2018-го, ведь в любой момент заимствования могут возрасти, но радует другое. С каждым годом успешного противостояния санкциям, экономического роста и вставания с кален в России становится все меньше и меньше фондов и источников дополнительного финансирования своих реваншистских амбиций.

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