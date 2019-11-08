|Зеленский сменил первого замглавы СБУ
|08.11.2019 13:02
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Президент Украины Владимир Зеленский сменил первого замглавы СБУ, еще два заместителя уволены.(function() })();
Глава государства Владимир Зеленский своими указами в пятницу уволил троих заместителей главы Службы безопасности Украины, включая первого замглавы Службы Владислава Бухарева, назначив замом руководителя Службы Владимира Горбенко и повысив до первого замглавы спецслужбы Дмитрия Нескоромного.
«Освободить Бухарева Владислава Викторовича от должности первого заместителя главы Службы безопасности Украины – начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины», – говорится в указе №823/2019 от 8 ноября, обнародованном на сайте главы государства в пятницу.
Одновременно с этим указом обнародованы также указы №826/2019 и №827/2019, согласно которым Зеленский уволил с занимаемой должности заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного и назначил его на ставшую вакантной должность первого замглавы спецслужбы.
«Назначить Нескоромного Дмитрия Анатольевича первым заместителем главы Службы безопасности Украины – начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины», – говорится в тексте указа.