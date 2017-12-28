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Тиллерсон призвал РФ вернуть своих представителей в СЦКК
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28.12.2017 12:22
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Россию помогать снижению
уровня насилия на востоке Украины. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Тиллерсон обсудил с Лавровым ситуацию в Украине
Фото: ЕРА "Отмечая обеспокоенности США в связи с ростом насилия на
востоке Украины, госсекретарь обратился с просьбой, чтобы РФ
вернула своих представителей в СЦКК и снизила уровень
насилия", – говорится в сообщении.В МИД РФ заявили, что главы
дипломатических ведомств также обсудили ситуацию в КНДР и Сирии.В
сентябре 2014 года на Донбассе был создан Совместный
центр по контролю и координации. В его состав входили
украинские и российские военные. Они занимались мониторингом и
координацией прекращения огня и организацией буферной зоны. База
СЦКК располагается в Соледаре Донецкой области.18 декабря 2017 года
в министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия отзывает
своих офицеров из СЦКК. В ведомстве отметили, что новый
порядок въезда в Украину российских граждан, который вступает в
силу с 1 января 2018 года и согласно которому они должны будут
заранее сообщать о поездке, "неприемлем" для российских офицеров,
входящих в состав Совместного центра.В украинском
МИД расценили такое решение России как очередную
провокацию и стремление снять с себя любую
ответственность за последствия вооруженной агрессии против
Украины. Президент Украины Петр Порошенко 20
декабря предложил усилить СЦКК представителями
Германии и Франции.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 22 декабря,
что российские офицеры могут вернуться в состав СЦКК, при этом
условия их возвращения "подлежат согласованию".Вооруженный конфликт
на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия
ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.
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