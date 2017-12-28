Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Россию помогать снижению уровня насилия на востоке Украины. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Тиллерсон обсудил с Лавровым ситуацию в Украине Фото: ЕРА "Отмечая обеспокоенности США в связи с ростом насилия на востоке Украины, госсекретарь обратился с просьбой, чтобы РФ вернула своих представителей в СЦКК и снизила уровень насилия", – говорится в сообщении.В МИД РФ заявили, что главы дипломатических ведомств также обсудили ситуацию в КНДР и Сирии.В сентябре 2014 года на Донбассе был создан Совместный центр по контролю и координации. В его состав входили украинские и российские военные. Они занимались мониторингом и координацией прекращения огня и организацией буферной зоны. База СЦКК располагается в Соледаре Донецкой области.18 декабря 2017 года в министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия отзывает своих офицеров из СЦКК. В ведомстве отметили, что новый порядок въезда в Украину российских граждан, который вступает в силу с 1 января 2018 года и согласно которому они должны будут заранее сообщать о поездке, "неприемлем" для российских офицеров, входящих в состав Совместного центра.В украинском МИД расценили такое решение России как очередную провокацию и стремление снять с себя любую ответственность за последствия вооруженной агрессии против Украины. Президент Украины Петр Порошенко 20 декабря предложил усилить СЦКК представителями Германии и Франции.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 22 декабря, что российские офицеры могут вернуться в состав СЦКК, при этом условия их возвращения "подлежат согласованию".Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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