Осужденные в России по различным статьям УК РФ украинцы не подлежат обмену в рамках минских договоренностей, так как не считаются пленными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает со ссылкой на ТАСС.

"Что касается ряда лиц, которых вы имеете ввиду, которые осуждены здесь в России, то непременно, они не могут считаться пленными или удерживаемыми лицами. Они осуждены в России по российскому законодательству", - сказал он.

"В любом случае, подобные вопросы обсуждаются на высшем уровне и все зависит от тех решений, которые принимает глава государства", - отметил Д.Песков.

Накануне представитель Президента в парламенте Ирина Луценко отметила, что Петр Порошенко готовит стратегию возвращения украинцев из российских тюрем.

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