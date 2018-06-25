Американский музыкальный менеджер Джо Джексон не желает общаться с родными перед смертью. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Джо Джексон находится в госпитале Фото: EPA Об этом сообщает Daily Mail.89-летний Джо Джексон запретил родственникам приближаться к себе и узнавать подробности о его здоровье.Его жена Кэтрин Джексон и дочери Рэбби и Джо Вонни находятся в госпитале, вопреки запрету.Джо Джексон родился 26 июля 1928 года. Он страдает от деменции, после инсульта, случившегося в 2015 году, ослеп. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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