Американский музыкальный менеджер Джо Джексон не желает общаться с
родными перед смертью. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Джо Джексон находится в госпитале Фото: EPA Об
этом сообщает Daily Mail.89-летний Джо Джексон запретил
родственникам приближаться к себе и узнавать подробности о его
здоровье.Его жена Кэтрин Джексон и дочери Рэбби и Джо Вонни
находятся в госпитале, вопреки запрету.Джо Джексон родился 26 июля
1928 года. Он страдает от деменции, после инсульта, случившегося в
2015 году, ослеп.
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