|В Луганской области ребенку оторвало руку при попытке распилить патрон
|28.12.2017 12:27
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В Луганской области школьник получил телесные повреждения в результате взрыва крупнокалиберного патрона. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Луганской области.
По данным правоохранителей, случай произошел в селе Гончаровка Луганской области. Ребенок пытался распилить патрон с помощью части наждачного круга, однако он взорвался. Несовершеннолетний был доставлен в больницу с телесным повреждением в виде травматической ампутации правой конечности и травмой живота, ему сделали операцию. В настоящее время пострадавший находится в тяжелом состоянии.
Стоит отметить, что полиция изъяла с места происшествия фрагменты взрывного устройства. В настоящее время решается вопрос о квалификации события и внесения сведений в ЕРДР.
Как сообщал MIGnews.com.ua, в Донецке в результате взрыва погиб ребенок.
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