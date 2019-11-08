Сегодня, 8 ноября утром, стало известно, что в Киеве временно не работает система электронного билета. Об этом сообщает пресс-служба КП “Киевский метрополитен“ в Facebook.

Так, сообщалось, что оператор КП “ГИВЦ“ занимается решением вопроса. Пассажиров просили воспользоваться альтернативным видом оплаты.

Читай также: Вокруг Киева построят наземное метро - Мининфраструктуры “Просим воспользоваться альтернативным видом оплаты. Приносим извинения за неудобства“, - говорится в сообщении. О причинах прекращения работы системы на данный момент не сообщается.

В комментариях под сообщением пресс-службы Метрополитена пользователи социальной сети Facebook выражают свое возмущение и недоумение “улучшениями“ работы столичного транспорта. “Вы издеваетесь? Перед работой стоять километровую очередь за жетоном? Какой сюрприз, б**ть“, - пишет Калита Ольга.

Читай также: В Киеве неизвестный забрался на крышу метро и стал кричать “Зашибись! Сначала заставляют купить это “счастье“ за 50 грн, которое по тихому списывает поездки. А теперь покупайте жетоны!“ - рассуждает Irin Zaxik.

“Не работает и карта киевлянина, пенсионеры штурмом берут. На станции “Героев Днепра“ чтобы пройти, нужно минут 10 простоять. Надоели эти их “покращення“, - пишет Вика Романчук.

Только в начале девятого “оператор КП “ГИВЦ“ возобновил работу системы е-билета“. Как сообщалось 1 ноября, в Киеве выпустят ученические е-билеты.





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