Продолжение молочного ликбеза. О масле. О нем тоже накопилась масса неверной информации и просто предрассудков.

Масло сливочное как продукт, который вы покупаете в магазине, говоря по-простому, это смесь молочного жира и воды, пишет пишет Александ Деркач, передает .

А по-научному, эмульсия, где вода являются дисперсной фазой, а жир - дисперсионной средой. Когда вы мажете масло, эта вода в виде капелек иногда выступает.

Масло взбивается из сливок, которые отбираются из цельного молока. Воду не добавляют умышленно, она переходит из сливок. Цифры, которые вы видите на пачке, 69, 73, 82.5 - это количество молочного жира в процентах в данном виде масла.

Остальные 31, 27, 18.5 процентов, это не вымышленный «растительный» жир, как многие думают, а просто вода.

Плюс небольшое количество сухих веществ в пределах 1.5-2.5 процента. Белок, витамины и тд.

Масло с рынка изготавливается так же, как и на заводе и процент жира в нем примерно 75-77. Если масло вытапливать несколько часов, в нем можно довести концентрацию жира до 99 процентов.

Такое масло популярно в Индии как часть аювердической культуры и оно называется «Гхи». Мы его тоже по заказу торговли производим в небольшом количестве. Чем больше в масле жира, тем оно пластичнее.

Масло, в котором много воды, крошится.

Помните, в Союзе было бутербродное масло. Намазать его было невозможно.

Существует разные виды масла. По технологии приготовления, добавкам. У нас в Украине наиболее популярно простое сладко-сливочное (солодко-вершкове). Оно производится из натурального молока.

На Западе больше любят подсоленное масло. Оно, кстати, более пластично. Кто постарше, помнит, как в начале 80-х его массово завозили откуда-то из Новой Зеландии.

О растительных жирах. В Украине запрещено называть маслом продукт, в котором есть растительные жиры.

На пачке должно быть написано «Спред». Не буду рассуждать о достоинствах и недостатках спреда.

Это отдельная тема. Есть плюсы и минусы. Как-то в Лондоне в хорошем магазине посмотрел, сколько у них спреда на полке. Процентов 70 насчитал.

У нас все эти страшилки в интернете о «пальмовом» или вообще, растительном масле в составе сливочного, это скорее отголоски 10 летней давности. Сейчас вы с этим можете столкнуться либо в откровенном фальсификате где-то на базаре, либо у нонейм заводика из какого-то зажопья.

Крупные производители в эти игры давно не играются и честно пишут состав на упаковке, что, кстати, контролируется государством. Да и сетевая торговля никогда не пойдет ни на какой сговор с производителем.

Хотя в летний период в анализе масла можно встретить молекулы растительных жиров из за питания коров травой.

Но именно молекулы, а не проценты. Многим нравится масло желтоватого цвета, они это считают свидетельством особого качества.

На самом деле, желтый цвет даёт натуральный пигмент каротин, который добавляют зимой, чтоб масло выглядело как летнее, которое чуть желтее. В основном на Западе. У нас его добавляют реже.

Качество масла в Украине хорошее. Не сомневайтесь.

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