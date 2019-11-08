По данным источников ВВС Україна, патриарх Александрии Феодор ІІ помянул во время богослужения митрополита Киевского Епифания.

Также об этом сообщают греческие православные издания Orthodoxia и Romfea.

Александрийский патриархат стал первым между старых патриархатов православного мира (после Константинополя, который предоставил томос), который начал евхаристическое общение с ПЦУ и начал поминать ее предстоятеля.

Александрийский патриархат занимает второе место в диптихе православных церквей мира.

Многие другие поместных церкви уже заявляли, что будут определяться относительно своего отношения к Православной церкви Украины после того, как ее признают старые патриархаты, такие как Александрийский.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира