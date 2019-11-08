|Александрийский патриархат признал ПЦУ
|08.11.2019 13:47
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По данным источников ВВС Україна, патриарх Александрии Феодор ІІ помянул во время богослужения митрополита Киевского Епифания.
Также об этом сообщают греческие православные издания Orthodoxia и Romfea.
Александрийский патриархат стал первым между старых патриархатов православного мира (после Константинополя, который предоставил томос), который начал евхаристическое общение с ПЦУ и начал поминать ее предстоятеля.
Александрийский патриархат занимает второе место в диптихе православных церквей мира.
Многие другие поместных церкви уже заявляли, что будут определяться относительно своего отношения к Православной церкви Украины после того, как ее признают старые патриархаты, такие как Александрийский.
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