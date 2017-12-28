Сотрудники СБУ разоблачили на взятке директора коммунального предприятия Черниговского областного совета - депутата городского совета одного из райцентров области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает

"Правоохранители установили, что коммунальное предприятие заключило договор с частной структурой, которая должна была провести ремонтные работы на одном из объектов. За выполнение заказа коммерсанты должны были получить 32 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что за подписание необходимых документов и перечисления средств директор коммунального предприятия требовал от бизнесмена "откат" в сумме 6,5 тыс. гривен. Сотрудники СБ Украины задержали чиновника при получении в собственном автомобиле всей суммы взятки от представителя коммерческой структуры.

Сейчас происходит проверка на коррупционную составляющую других договоров, заключенных коммунальным предприятием. В рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 (получение неправомерного вознаграждения) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия.

Как сообщал правоохранители в столице задержали женщину-чиновника, получившего взятку в виде иномарки.

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