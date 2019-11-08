Адвокат Дубневича заявил, что нардепа не выпустили из СИЗО, несмотря на внесенный залог - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Адвокат Дубневича заявил, что нардепа не выпустили из СИЗО, несмотря на внесенный залог
08.11.2019 13:58
Адвокат Дубневича заявил, что нардепа не выпустили из СИЗО
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
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