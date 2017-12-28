Несправедливые судебные решения уничтожают доверие граждан к судебной ветви власти в Украине и к государству в целом, уверены активисты, которые обратились к президенту Украины Петру Порошенко. Активисты обратились к Порошенко относительно судоустройства в Украине Фото: EPA "Мы, представители общественных организаций, возмущены рядом несправедливых решений, которые продолжают выносить одиозные местные суды в Украине. В частности, в отношении лиц, которые совершили тяжкие преступления, но по решениям судей могут избежать справедливого наказания. Уже не первый раз судебная система демонстрирует абсолютную несостоятельность обеспечивать справделивые решения, имеющие доверие общества", – заявили активисты.В заявлении отмечается, что из-за решения Печерского райсуда Киева руководитель спецподразделения милиции "Беркут" Дмитрий Садовник смог убежать в Россию, получить там гражданство, и таким образом "избежал справедливого наказания за убийство Небесной сотни".Также активисты напомнили, что 22 декабря Шевченковский райсуд Киева фигурант дела об обийстве журналиста Вячеслава Веремия Юрий Крысин получил условный срок, а 5 декабря Бородянский районный суд Киевской области признал невиновным экс-ректора Национального университета государственной налоговой службы (Налоговой академии) Петра Мельника."Подобные "решения" полностью перечеркивают представление людей о правосудии в демократической европейской стране, уничтожают доверие к судебной ветви власти и к государству в целом. Мы призываем президента гарантировать в Украине честное правосудие, ликвидировать одиозные местные суды, взамен дать старт формированию новой, чистый структуры судопроизводства", – заявили активисты.Заявление подписали представители 21 общественной организации.В рамках судебной реформы в Украине планируют ликвидировать 142 местных общих суда и создать 74 окружных суда. Это предусмотрено проектами указов президента Украины "О ликвидации местных общих судов и образовании окружных судов". Речь идет, в частности, о ликвидации 10 районных судов Киева и создании вместо них шести окружных судов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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