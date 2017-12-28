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Украинские общественные организации призвали Порошенко гарантировать в стране справедливое правосудие
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28.12.2017 12:30
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Несправедливые судебные решения уничтожают доверие граждан к
судебной ветви власти в Украине и к государству в целом, уверены
активисты, которые обратились к президенту Украины Петру Порошенко.
Активисты обратились к Порошенко относительно судоустройства в
Украине Фото: EPA "Мы, представители общественных организаций,
возмущены рядом несправедливых решений, которые продолжают выносить
одиозные местные суды в Украине. В частности, в отношении лиц,
которые совершили тяжкие преступления, но по решениям судей могут
избежать справедливого наказания. Уже не первый раз судебная
система демонстрирует абсолютную несостоятельность обеспечивать
справделивые решения, имеющие доверие общества", – заявили
активисты.В заявлении отмечается, что из-за решения Печерского
райсуда Киева руководитель спецподразделения милиции "Беркут"
Дмитрий Садовник смог убежать в Россию, получить там
гражданство, и таким образом "избежал справедливого наказания за
убийство Небесной сотни".Также активисты напомнили, что 22 декабря
Шевченковский райсуд Киева фигурант дела об обийстве журналиста
Вячеслава Веремия Юрий Крысин получил условный срок, а 5
декабря Бородянский районный суд Киевской области признал
невиновным экс-ректора Национального университета
государственной налоговой службы (Налоговой академии) Петра
Мельника."Подобные "решения" полностью перечеркивают представление
людей о правосудии в демократической европейской стране, уничтожают
доверие к судебной ветви власти и к государству в целом. Мы
призываем президента гарантировать в Украине честное правосудие,
ликвидировать одиозные местные суды, взамен дать старт формированию
новой, чистый структуры судопроизводства", – заявили
активисты.Заявление подписали представители 21 общественной
организации.В рамках судебной реформы в Украине планируют
ликвидировать 142 местных общих суда и создать 74 окружных
суда. Это предусмотрено проектами указов президента Украины "О
ликвидации местных общих судов и образовании окружных
судов". Речь идет, в частности, о ликвидации 10 районных судов
Киева и создании вместо них шести окружных судов.
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