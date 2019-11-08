Подконтрольное Кремлю “руководство“ “ЛНР“ грозится ввести на демилитаризованную территорию Донбасса подразделения “министерства госбезопасности и внутренних сил ЛНР“. Об этом российскому агентству ТАСС заявил так называемый “глава ДНР“ Леонид Пасечник.

Главарь “ЛНР“ считает это ответом на слова временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора, который на днях заявил о необходимости патрулирования 3 участков после разведения сил украинскими правоохранителями.

“Уточню, что в случае если описанный сценарий мистером Тейлором будет реализован, разведения на новых участках будет невозможным. В демилитаризованную зону, в свою очередь, будут симметрично введены подразделения министерства госбезопасности и внутренних дел ЛНР“, – сказал Пасечник.

Как сообщалось 6 октября, акции “Нет капитуляции“ прошли по всей стране и за рубежом.

На киевскую акцию “Нет капитуляции” на Майдан вышло 10 тысяч украинцев.

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