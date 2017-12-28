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Украинские Национальные Новости информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну четверг, 28 декабря 2017
12:36
Украинские Национальные Новости Осведомленность граждан объединяет
страну
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*/ Четверг, 28 декабря 2017, 12:20 • Алёна Мазуренко Версия для
печати В ЮНИСЕФ назвали самые опасные зоны для детей в 2017 году
фотогалерея
/*
*/
Для детей, охваченных конфликтными
зонами по всему миру, 2017 год был “кошмарным годом”.
В ЮНИСЕФ (детском фонде ООН) назвали самые “горячие”
точки 2017 года, между которых и Восток Украины, передает
.
"Так, 2017 год был разрушительным
для детей, оказавшихся в конфликте. Они попали под удар в местах,
где они должны быть в безопасности - в домах, школах и больницах и
на детских площадках. Детей целенаправленно использовали во
многих конфликтах: в качестве живых щитов, убивали, калечили,
похищали и вербовали в бой. Миллионы детей также несли на себе
основную тяжесть болезней, вызванных войнами," говорится в
сообщении ЮНИСЕФ.
В свою очередь, дети , подвергшиеся
нападению и изгоняемые из своих домов, скрылись в Мьянме, чтобы
найти убежище в соседней Бангладеш.
Насилие и конфликт на Ближнем
Востоке и в Северной Африке ставят под угрозу здоровье десятков
миллионов детей. В раздираемом войной конфликт и разрушающаяся
система здравоохранения привели к крупнейшей в мире вспышке холеры.
Пациенты получают лечение в больнице в столице страны Сана.
Изнасилование, принудительные
браки, похищение и порабощение стали стандартной тактикой для
вооруженных групп. В северо-восточной детей похищает
террористическая групировка Боко Харам и насилует в плену.
В осажденных городах, таких как в
Ираке, отчаявшимся детям и их семьям остался выбор между бегством и
опасности пушек и наземных мин, снайперов или присутствие и надежда
на выживание после интенсивного обстрела и насилия. Дети выходят за
пределы старого города Мосула, спасаясь от тяжелых боев.
Конфликт и голод в привели к
бегству людей в соседнюю Уганду. Большинство беженцев, въезжающих в
страну, составляют дети и женщины.
На , дети и их семьи прячутся в
подвалах, которые служат бомбоубежищем, когда в их деревнях
усиливается бой.
В Демократической Республике сотни
детей получили ранения в результате насилия, разоряющего регион
Касаи.
В ЮНИСЕФ напомнили, что воюющие
стороны должны выполнять свои обязательства по защите детей, и
международное общество должно сделать больше, чтобы привлечь их к
ответственности.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира