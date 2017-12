(function() { var w = window, d = document, protocol =/https/i.test(w.location.protocol) ? 'https:' : 'http:', aml = typeof admixerML !== 'undefined' ? admixerML : { }; aml.fn = aml.fn || []; aml.invPath = aml.invPath || (protocol + '//inv-nets.admixer.net/'); aml.cdnPath = aml.cdnPath || (protocol + '//cdn.admixer.net/'); if (!w.admixerML) { var lodash = document.createElement('script'); lodash.id = 'amlScript'; lodash.async = true; lodash.type = 'text/javascript'; lodash.src = aml.cdnPath + 'scripts3/loader2.js'; var node = d.getElementsByTagName('script')[0]; node.parentNode.insertBefore(lodash, node); w.admixerML = aml; } })(); var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-22026157-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: 'caaf8ac6-67ed-488d-b87c-12aca1092614', ph: 'admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_caaf8ac667ed488db87c12aca1092614_zone_10389_sect_52_site_52'); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.defineSlot({z: '4ff17246-e616-4725-994a-4e22de49f942', ph: 'admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52', i: 'inv-nets'}); admixerML.singleRequest(); }); admixerML.fn.push(function() { admixerML.display('admixer_4ff17246e6164725994a4e22de49f942_zone_15488_sect_52_site_52'); }); Регистрация | Вход | Facebook login USD: 27,95 0,0039 EUR: 33,24 0,1220 Об агентстве RSS Украинские Национальные Новости информационное агентство Осведомленность граждан объединяет страну четверг, 28 декабря 2017 12:36 Украинские Национальные Новости Осведомленность граждан объединяет страну Главная

Победительница лотереи "Мегалот" рассказала, на что потратит 5,5 млн грн Вторник, 26 декабря 2017, 11:24 • Ирина Макаренко

Экспорт Украины: иллюзия открытых границ с ЕС Пятница, 22 декабря 2017, 16:16 • Ирина Макаренко

Четверг, 28 декабря 2017, 12:20 • Алёна Мазуренко

В ЮНИСЕФ назвали самые опасные зоны для детей в 2017 году

Для детей, охваченных конфликтными зонами по всему миру, 2017 год был "кошмарным годом". В ЮНИСЕФ (детском фонде ООН) назвали самые "горячие" точки 2017 года, между которых и Восток Украины, передает . "Так, 2017 год был разрушительным для детей, оказавшихся в конфликте. Они попали под удар в местах, где они должны быть в безопасности - в домах, школах и больницах и на детских площадках. Детей целенаправленно использовали во многих конфликтах: в качестве живых щитов, убивали, калечили, похищали и вербовали в бой. Миллионы детей также несли на себе основную тяжесть болезней, вызванных войнами," говорится в сообщении ЮНИСЕФ. В свою очередь, дети , подвергшиеся нападению и изгоняемые из своих домов, скрылись в Мьянме, чтобы найти убежище в соседней Бангладеш. Насилие и конфликт на Ближнем Востоке и в Северной Африке ставят под угрозу здоровье десятков миллионов детей. В раздираемом войной конфликт и разрушающаяся система здравоохранения привели к крупнейшей в мире вспышке холеры. Пациенты получают лечение в больнице в столице страны Сана. Изнасилование, принудительные браки, похищение и порабощение стали стандартной тактикой для вооруженных групп. В северо-восточной детей похищает террористическая групировка Боко Харам и насилует в плену. В осажденных городах, таких как в Ираке, отчаявшимся детям и их семьям остался выбор между бегством и опасности пушек и наземных мин, снайперов или присутствие и надежда на выживание после интенсивного обстрела и насилия. Дети выходят за пределы старого города Мосула, спасаясь от тяжелых боев. Конфликт и голод в привели к бегству людей в соседнюю Уганду. Большинство беженцев, въезжающих в страну, составляют дети и женщины. На , дети и их семьи прячутся в подвалах, которые служат бомбоубежищем, когда в их деревнях усиливается бой. В Демократической Республике сотни детей получили ранения в результате насилия, разоряющего регион Касаи. В ЮНИСЕФ напомнили, что воюющие стороны должны выполнять свои обязательства по защите детей, и международное общество должно сделать больше, чтобы привлечь их к ответственности.



